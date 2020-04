Zaščitne maske danes in jutri delijo tudi v Rogaški Slatini

Zaščitne maske občanom danes in jutri s delijo tudi v občini Rogaška Slatina.

Občina je zagotovila sterilne maske za enkratno uporabo, vsako gospodinjstvo bo prejelo tri. S pomočjo prostovoljnih gasilskih društev bodo maske, ki so jih včeraj pripravili prostovoljci, delili danes in jutri popoldne na sedežih gasilskih društev.

Masko lahko prevzame zdrav član gospodinjstva na sedežih gasilskih društev Rogaška Slatina, Steklarna Rogaška, Kostrivnica ali Sv. Florijan. Ob tem občane opozarjajo, naj upoštevajo priložena navodila za pravilno uporabo mask, saj sicer izgubijo svoj namen.

Spomnimo, da so ali bodo zaščitne maske občanom zagotovili tudi v občinah Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek in Rogatec.

(N. K., Foto: Občina Rogaška Slatina)