Zaščitne maske bodo svojim občanom začeli deliti tudi v konjiški občini

Občini Slovenske Konjice in občinskemu štabu Civilne zaščite je v preteklih dneh uspelo pri-dobiti tudi nekaj tisoč zaščitnih mask. Ta teden jih bodo začeli razdeljevati občanom. Povedali so, da bodo v prvi fazi prišli na vrsto starejši od 70 let, v nadaljevanju pa upajo, da bodo maske zagotovili za vse občane. “V prvi fazi bomo razdelili približno 2.000 zaščitnih mask. Dostavili jih bomo na sedeže krajevnih skupnosti, kjer bodo poskrbeli za distribucijo oz. razdeljevanje. Za Slovenske Konjice pa bomo organizirali prevzem teh mask v prostorih Rdečega križa,” je danes v pogovoru za lokalni časopis NOVICE in Radio Rogla napovedal konjiški župan Darko Ratajc.