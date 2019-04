Zasaditev cvetočih rastlin za močno sonce

Pestrost nabora surfinij, petunij in milijon zvončkov je tolikšna, da že s kombinacijo samo teh rastlin v skladnih barvah naredimo čudovito zasaditev. Še privlačnejša bo, če v kombinacijo dodamo listnate rastline. Najlepše se podajo sladki krompirji, in sicer rožnatim odtenkom svetlo zeleni, oranžno-rumenim in rdečim pa temnolistni. Zasaditev bo še vedno med bolj zahtevnimi za vzdrževanje, ker potrebuje veliko vode, redno dognojevanje in čiščenje, da preprečimo razvoj nadležnih bolezni, kot so plesni ali pojav bele mušice, ki se zelo rada naseli na surfinijah.

Bršljanke na metre so trpežne in enostavne za vzdrževanje. Zasaditev bo še vedno trpežna, a veliko privlačnejša, če izberemo polviseče pelargonije, milijonski zvonček, bidens, dipladenije. Belim in rdečim odtenkom se lepo podajo sive barve dihondre, smilja in različne nižje trave za korita. Vonj pa dodamo s sivko, rožmarinom ali žajbljem.

Vedno bolj priljubljena bolivijska begonija in njene izvedenke so odlična rešitev za sonce. Z zvončasto obliko cvetov, ki sami odpadejo, so prava atrakcija. Čeprav so čudovite same, se jim lepo podajo nižje gavre, mleček, angelonije, moljevec, medena trava, salvije, temnolistna tradeskancija.