Celjski dijaki so se povezali, in kot so zapisali sami, vzeli stvari v svoje roke ter se odločili, da oživijo knežje mesto. Minulo soboto so skupaj s Klubom študentov občine Celje pripravili prvo ‘konferenčno’ zabavo, s katero so skupaj slavili uspešen zaključek prvega dela šolskega leta. V prireditvenem prostoru Dvorane Zlatorog sta nastopila trenutno najbolj popularna raperja Challe Salle in Nipke.

