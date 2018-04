Zaradi zamud poleti novi vozni redi vlakov

1 od 3

V aktualni finančni perspektivi se v Sloveniji izvaja kar nekaj investicijskih ukrepov na železniški infrastrukturi, štirje največji potekaj na Štajerskem koncu. Kot pojasnjuje Dejan Jurkovič, vodja sektorja za železnice pri Direkciji RS za infrastrukturo, so v sklopu projekta Zidani most – Celje, dela na železniški postaji Celje in Laško v zaključni fazi, poleti pa bodo začeli z zaporo na odseku Celje – Rimske toplice. V delu je odsek Poljčane – Slovenska Bistrica, v sklepni fazi pa je tudi ocenjevanje ponudb za izvedbo del na železniški postaji Pragersko. Ostane še nadgradnja proge Maribor – Šentilj. Z vsem deli naj bi zaključili najkasneje leta 2022.

Nov vozni red

Zaradi obsežnih investicijskih del na železniškem omrežju prihaja do zamud vlakov. Kot je pojasnil direktor družbe SŽ-Infrastruktura, Matjaž Kranjc, se v SŽ trudijo, da v tem času zagotavljajo ustrezno prepustnost proge, preprečiti zamude vlakov pa je po njegovih besedah praktično nemogoče. Tako bodo 19. julija v skladu z zakonom objavili nov vozni red. Potovalni časi bodo nekoliko daljši, potnikom pa z novim voznim redom jasno in nedvoumno povedali, kdaj bodo prišli na želeno lokacijo.

Novosti

»Pripravljeno imamo vse, da začnemo s prenovo voznega parka, do leta 2025 naj bi prenovili kompletno vozni park SŽ,« je jasen Boštjan Koren, direktor družbe SŽ-Potniški promet. Že letos bodo prešli tudi na internetno prodajo, na postajah in vlakih bodo uvedli WiFi. Verjame, da bo železnica povečala prevoz potnikov, če sedaj prepeljejo 14 milijonov potnikov, računajo da jih bodo do leta 2025 prepeljali 22 milijonov.