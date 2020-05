Zaradi del oviran dostop do Zbirnega centra v Bukovžlaku

Do 20. junija je dostop do Zbirnega centra Bukovžlak zaradi gradbenih del oviran. V družbi Simbio naprošajo vse uporabnike, da v času del uporabljajo zbirna centra v sosednjih občinah, to sta zbirni center Vojnik v poslovni coni Arclin in Žalec v poslovni coni v Vrbju.

Če pa to nikakor ni mogoče, svetujejo, da zaradi predvidene daljše čakalne vrste dovoz odpadkov na Zbirni center Bukovžlak opravite med tednom v popoldanskem času, to je od 15. do 20. ure.

V sklopu del bodo v Bukovžlaku v celoti preplastili cestišče v dolžini 100 metrov na odseku od uvoza do male plinske elektrarne, preko vhodne kontrole do zbirnega centra. (UC)