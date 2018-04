Prejšnji konec tedna je v Donački gori potekala prireditev Zapojmo in zaigrajmo pod Donačko goro. Prireditev tradicionalno organizira tamkajšnje društvo žena pod vodstvom Agice Kunstek, letos pa je ponovno postregla z zanimivimi nastopi pevcev in instrumentalistov od blizu in daleč, med njimi je kar nekaj mladih.

Nastopili so Pia Petan, Odskok, Štefka Pšeničnik, Vid Pažon, Trio Raf, Klara Kitak, Oldtajmerji, Nejc Novak in Simon Leskovšek, sestre Plavčak, Veseli prijatelji, Planinski prijatelji, Alja Perkovič in Daša Špoljar, Orkester šole frajtonarice Alpen.