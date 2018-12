Zapojmo Vitanjčani: Praznični koncert z dobrodelno noto

V Vitanju je sinoči potekal tradicionalni praznični koncert z dobrodelno noto, tokrat pod imenom Zapojmo Vitanjčani. Na koncertu so nastopili številni narodno-zabavni ansambli in pevski zbori. S koncertom so povezali domačine in polepšali prihajajoče praznične dneve. Koncert je pripravila Občina Vitanje ob podpori prostovoljnih soorganizatorjev in sponzorjev.

Nastopili so Ljudski godci s Pake, harmonikarski orkester Založnik, Ansambel bratov Slatinek, Ansambel Potepini, Julija Hohler, Žurerji, Veseljaki, Ansambel Želja, Ansambel Posluh, pevska skupina Lučke, združena pevska zbora Osnovne šole Vitanje (otroški in mladinski pod vodstvom zborovodkinje mag. Mojce Koban Dobnik) in najmlajši pevci z vrtca Vitanje Vitančki. Nastopili so tudi Fantje iz Dobrne z gostom večera. Skupaj z njimi je namreč nastopil legendarni Janez Dolenc, soustanovni član Fantov s Praprotna in dolgoletni član Ansambla Lojzeta Slaka. Za konec so ubrano zapeli člani Cerkvenega pevskega zbora Vitanje.

Koncert je imel tudi dobrodelno noto. Tisoč evrov od zbranega denarja so letos namenili Vrtcu Vitanje. Poskrbeli so za pester progam, ki so ga povezovali Klara Rošer, Gaja Hribernik in Žan Mavc. Zbrane je obiskal tudi Božiček.

Ob koncu koncerta je pred KSEVT-om sledilo druženje ob kuhanem vinu in čaju, ki so ga

pripravile članice Društva kmetic Lipa Vitanje.