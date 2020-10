“Zapiranje športnih površin je slabo”

S spomladanskimi ‘koronaukrepi’ so športne površine za uporabnike zaprli. Strokovnjaki s Fakultete za šport opozarjajo, da je bilo to slabo. Ugotavljalo namreč, da so ti ukrepi botrovali petinskemu povečanju debelosti in 13-odstotnemu upadu gibalnih sposobnosti pri slovenskih osnovnošolcih.

Zadnje tedne so občani lahko športne objekte praktično nemoteno uporabljali. Postavlja pa se vprašanje, kako dolgo še. Tokrat so scenariji namreč že vnaprej pripravljeni in določeni. Kot opozarjata župana Zreč in Oplotnice, Boris Podvršnik in Matjaž Orter, verjetno o tem ne bodo odločali sami, ampak Vlada RS. Da se bodo ravnali po vladnih navodilih je dejala tudi direktorica konjiškega Zavoda za šport Laura Krančan, ki pa je dodala, da če bi se lahko odločali sami, bi športne objekte imeli odprte in tako kot že zdaj skrbeli za primerno higieno.

Kaj po oceni naših sogovornikov še vpliva na povečanje debelosti in kako dostopne so športne površine na konjiškem, zreškem in oplotniškem, pa danes v lokalnem časopisu NOVICE.

