Zapečeni peresniki s panceto

Sestavine:

1 konzerva pelatov v koščkih

1 čebula

1 drobno sesekljan rdeč feferonček

120 g pancete v koščkih

45 ml suhega belega vina

100 g sveže naribanega parmezana

poper in sol

olivno olje

360 g peresnikov ali kakšnih drugih krajših testenin

Priprava:

korak:

Čebulo sesekljamo in jo skupaj s panceto in feferončkom prepražimo na olivnem olju. Ko čebula rahlo porumeni, dodamo pelate in vino ter omako v pokriti posodi kuhamo 15 do 20 minut, občasno jo premešamo. Solimo in popramo po okusu.

korak:

Peresnike skuhamo ‘al dente’, tako da ostanejo čvrsti.

korak:

Kuhane peresnike dobro zmešamo z omako, jih razporedimo po pekaču in posujemo z naribanim parmezanom. Pečemo približno 15 min na 180 stopinj Celzija oziroma tako dolgo, da se povrhu hrustljavo zapečejo.