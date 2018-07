Potrebujemo:

1 kg bučk

250 g sira edamec

5 jajc

Sol, poper, majaron

5 žlic pšeničnega zdroba

2 žlici pšenične bele moke

Priprava:

Bučke olupimo in naribamo. Nato jih dobro ožamemo. K bučkam dodamo nariban sir, jajca, sol, poper, majaron, pšenični zdrob in moko. Vse skupaj dobro premešamo in maso pustimo stati 30 minut. Nato damo maso v namaščen pekač in pečemo 45 minut na 200° C.

