Zanimiva informativna dneva na Šolskem centru Slovenske Konjice – Zreče

Bodoče dijake še danes gostijo na Šolskem centru Sl. Konjice – Zreče.

Na Gimnaziji Slovenske Konjice in Srednji poklicni in strokovni šoli Zreče so za devetošolce pripravili zanimivo predstavitev izobraževalnih programov, obšolskih dejavnosti in splošnega utripa na šoli. Informativni dan pripravljajo še danes, v soboto, dopoldne.

Na konjiški gimnaziji bo v novem šolskem letu sicer prostora za 56 dijakov prvih letnikov. Tudi na zreški srednji poklicni in strokovni šoli je razpisanih toliko vpisnih mest kot zadnja leta, in sicer po 28 v programih strojni tehnik in gastronomsko-turistični tehnik, po 26 v programih oblikovalec kovin orodjar in inštalater strojnih inštalacij.

Več naslednji teden v NOVICAH.

(NK, Foto: NK, Gimnazija SK)

Informativni dan na zreški srednji šoli:

1 od 20

Informativni dan na gimnaziji:

1 od 13