Žalec: Festival Zeleno zlato

V Žalcu letošnjo turistično sezono gradijo na dveh zgodbah, dveh lepoticah, fontani Zeleno zlato in opereti Hmeljska princesa. Festival Zeleno zlato, ki združuje več kot petdeset dogodkov, se je začel sredi junija in bo trajal vse do konca oktobra. V sklopu festivala se bodo zvrstili številni športni, kulturni, promocijski in zabavni dogodki.

V času Festivala Zeleno zlato bo še posebej slavnostno ob 150. obletnici II. slovenskega tabora, vseslovenskega shoda za zedinjeno Slovenijo. Ob tej priložnosti bo 5. septembra na odru žalskega Doma II. slovenskega tabora ponovno zaživela opereta Radovana Gobca Hmeljska princesa v profesionalni produkciji in za ogled prilagojena tudi tujim turistom.

Svetovni dan piva in koncerta skupin Jackson in Nude se bosta zgodila že prvi vikend v avgustu.