Žalec bo konec tedna gostil že 16. BUMfest

Prihaja 16. BUMfest

V Žalec konec tedna prihaja BUMfest 16. mednarodni festival tolkalnih skupin, ki v Žalcu deluje že od leta 2007.

»BUMfest 16 prinaša 3 festivalske dni, od tega dve matineji za otroke, dva večerna koncerta in družinsko matinejo. Skupine pa tokrat prihajajo iz Avstrije, Slovenije in prvič Portugalske. Festival bo otvorila Loui’s Cage Percussion, ki je znana po svojih inovacijah, humorju in atraktivnemu nastopu. Drugi večer pripada portugalski skupini Simantra Grupo de Percussao, ki bo ponudila v glasbenem smislu največ tolkalne glasbe. Širok asortima tolkal in poslušljivo glasbo. Stari znanci festivala, tudi soorganizator SToP, Slovenski tolkalni projekt pa bo poskrbel za družinsko matinejo, ki predstavlja lahkoten program za vse družine z otroki od nekje 6-7 let dalje,« je povedal umetniški direktor festivala Dejan Tamše.

Priložnost mlajšim tolkalcem

Ob tem bodo na festivalu dali priložnost tudi mlajših tolkalcem. Tokrat bodo kot predskupina nastopili učenci GŠ Nazarje in tolkalci GŠ Marjana Kozine iz Novega mesta.

Sicer pa ima festival novega ambasadorja, to je Peter Poles, ki bo poskrbel za večjo prepoznavnost festivala in promocijo le-tega.

Ob festivalu se dogajajo tudi glasbene delavnice, ki bodo potekale v soboto ves dan. Vstopnice v predprodaji so 13 eur, na dan koncerta 18, za oba večera pa 23 eur v paketu.