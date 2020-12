Zakonca Borovnik ustvarjata pod znamko Špelino pecivo

Petčlanska družina Borovnik, ki se je v Slovensko Bistrico preselila pred 20 leti, je o družinskem podjetju sanjala kar nekaj let. Svojo željo so uresničili maja 2017, ko so v Zgornji Bistrici odprli podjetje Špelino pecivo.

»Združili smo znanje z dolgoletnimi izkušnjami,« pravi Stanislav Borovnik. Z ženo sta izkušnje pri peki peciva pred tem nabirala v Slovenskih Konjicah in Zrečah. Stanislav, sicer po izobrazbi inženir živilske tehnologije, pravi, da se z ženo v slaščičarskih vodah sicer super dopolnjujeta. Alberta, po izobrazbi slaščičarka, prevzema večino dela, Stanislav pa se raje posveča natančnejšim delom kot sta risanje slikic in izdelava figuric. Pod znamko Špelino pecivo prodajata domače tortice, drobno mehko pecivo, gibanice, potice, kreme v kozarcih, zavitke, pite, šarklje in piškote.

1 od 5

Vsak december si zastavijo poslovne cilje za prihajajočo leto, ki sem jim sicer zdijo v poslu pomembni. »Letos ohranjamo kar lanski cilj, saj nam ga v tem letu ni uspeli uresničiti. Načrte nam je preprečila epidemija. V prihajajočem letu upamo na precejšnje izboljšanje stanja,« polni pozitivnih misli načrte za leto 2021 povzame Stanislav Borovnik. Želijo si razširiti prodajno izbiro; narediti želijo še kakšno sladico, ki bo drugačna od ostalih. »Najvažnejše pa se nam zdi povečanje števila zvestih kupcev in dober razvoj v poslovnem svetu.« (A. Sobočan)

Več o družinskem podjetju iz Zgornje Bistrice pa si preberite v prihajajoči januarski številki Bistriških novic.