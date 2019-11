Zakonca Berginc v Vešeniku odprla masažno-pedikerski salon

Zakonca Evica in Marjan Berginc sta v domači hiši v Vešeniku pri Slovenskih Konjicah spomladi odprla masažno-pedikerski salon. Evica Berginc, zdaj maserka in pedikerka v salonu, je tako popolnoma spremenila svojo karierno pot.

Evica Berginc pravi, da človek v življenju pride do točke, ko mu je vsega dovolj. “V tem krutem kapitalizmu, ko človek ni več človek, preprosto ne zmoreš več,” razlaga, ko sediva v njeni ‘oazi miru’ in v pritajeni svetlobi ob zvokih pomirjujoče instrumentalne glasbe srkava čaj iz aloe vere.

Nikoli ni prepozno

“Vse življenje sem delala v avtomobilski panogi in komerciali. In kdo bi si mislil, da bom ugotovila, da mi od vseh reči najbolj ležijo masaže in medicinske pedikure,” se zasmeji. Pravzaprav je do svoje nove strasti, do svojega novega poklica, prišla po naključju. V službi, kjer je delala kot potnica v avtomobilskem podjetju, se ni več videla. Ko je brskala med zaposlitvenimi oglasi, je po naključju naletela na oglas zasebne šole in se ob podpori svojega moža, zdravnika Marjana Berginca, odločila. Vpisala se je in letos spomladi šolo končala kot maserka in medicinska pedikerka. “Nikoli ni prepozno!” poudarja.

Ustavi čas in izprezi

Tako sta z možem aprila v domači hiši v Vešeniku uredila in odprla masažno-pedikerski salon. S pomočjo arhitektke sta opremila prostor, kjer, kot poudarja Evica, lahko ustaviš čas in malo izprežeš. Se sprostiš, odpraviš bolečine, morda težave z vraščenimi nohti ali glivicami.

“Veste, vsakemu obiskovalcu takole ponudim čaj in malo poklepetava. Nočem, da se pri meni ljudem mudi, da imajo občutek, da za njimi na vrata že trkajo druge stranke. Vzeti si je treba čas, zato se pri nas stranke ne srečujejo. Zagotovljena je popolna diskretnost,” razlaga, medtem ko zrak polnijo sproščujoče vonjave eteričnih olj. Tako ne čudi, da so salon, ki ni vsem na očeh, že odkrile tudi znane osebnosti, pravi.

Od masaž do hujšanja in savne

V Masažno-pedikerskem salonu Berginc MSI strankam nudijo različne vrste masaž. Evica izvaja klasično ali švedsko masažo, ki jo po potrebi kombinira z elementi športne in protibolečinske masaže. Športnikom je na voljo športna masaža, aktivacijska pred, relaksacijska po rekreaciji. To masažo je brezplačno kot prostovoljka izvajala tudi v času letošnjega Konjiškega maratona. Sicer pa nudi masažo tudi nosečnicam po 12. tednu nosečnosti.

Tistim, ki bi radi izgubili kilograme, oblikovali telo in odstranili celulit, je na voljo masažni program Vacuslim 48. Učinki so hitro vidni, pravi Evica, seveda najbolj, če se obenem zdravo prehranjujemo in gibljemo.

V salonu imajo tudi savno Triosol, kjer gre za kombinacijo več vrst grelcev in solnega uparjalnika. Slednji ustvari ozračje, podobno kot je na morski obali, in blagodejno vpliva na kožo in dihala. Savna v kombinaciji s pilingom in masažo je na voljo kot poseben tretma, ki so ga poimenovali Pot do zdravja in dobrega počutja.

Medicinska pedikura in zdravniški nasvet

Evica v salonu opravlja tudi manikiro, podaljševanje nohtov in pedikuro. Ne le klasično estetsko. Vsem, ki imajo težave s stopali, morda glivice, otiščance, kurje oči, vraščene nohte ali podobno, opravi medicinsko pedikuro, vključno z izdelavo protetičnega nohta. “Na tem območju doslej medicinske pedikure ni bilo na voljo. Če je primer zelo hud, lahko posreduje moj mož in v svoji zdravniški ordinaciji izvede poseg, kar je naša prednost.”

Zdravnik Marjan Berginc se tako aktivno vključuje v dejavnosti salona, ne le v opisanih primerih, temveč je obiskovalcem na voljo tudi za posvet ali drugo mnenje.

Krog rednih strank

“Želimo biti drugačni in ponuditi več. Tako si za vsako stranko vzamemo dovolj časa, brezplačno jim denimo ponudimo tudi parafinsko oblogo rok. Pravzaprav sem želela v našem salonu združiti najboljše, kar ponujajo drugi,” pove Evica.

Posebej poudari, da si želi ustvariti krog rednih strank v omejenem obsegu. To pomeni, da ko bo njen čas zapolnjen, novih strank ne bo več sprejemala. Ne želi zaposlovati ali se širiti, delala bo sama in toliko, kot bo zmogla.

“Najboljši občutek pa je, ko mi jutro po masaži stranka pošlje sporočilo: ‘Super sem spala. Imaš zlate roke!”

(Nina Krobat, lokalni časopis NOVICE)