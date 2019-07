V slatinskem kulturnem centru je potekala zaključna prireditev Šolskega centra Rogaška Slatina. Ob tej priložnosti so podelili priznanja in plakete ter razglasili najdijakinjo, najkulturnice in najšportnika šole.

Do zadnjega kotička polno dvorano slatinskega kulturnega centra je nagovorila ravnateljica mag. Dubravka Berc Prah, ki je svoj nagovor zaključila z mislijo Steva Jobsa, da je potrebno slediti srcu in intuiciji, saj vsak v svojem srcu ve, kaj (in kakšen) si želi postati.

Posameznim dijakom in članom krožkov so za posebne dosežke na področju prepoznavnosti šole podelili javne pohvale, dijakom zaključnih letnikov so za posebne dosežke na področju prepoznavnosti šole v širšem slovenske prostoru podelili bronaste plakete šole. Priznanja so podelili tudi mladim raziskovalcem, ki so dosegli vidne uspehe na regijski in državni ravni. Kar osem dijakov si je za štirileten odličen uspeh prislužilo srebrno plaketo šole. Vrhunec prireditve pa je bila prav gotovo razglasitev najdijakinje, kar je postala Zala Vipotnik, najšportnikov, to sta Petar Vujačić in Luka Božak, in najkulturnic šole, ki so letos tri, in sicer Borna Turner, Stela Prah in Katja Brilej.

Javne pohvale šole so si prislužili: Katarina Fevžer, šolska košarkarska ekipa, Tanja Tepeš, Mojca Plevčak, Lea Krošlin, Lucija Hlupič Mikša, ekipa kemijskega krožka, ustvarjalci šolskega spletnega časopisa, ekipa kulinaričnega krožka, ekipa šolskega radia, člani srebrne MEPI odprave, ustvarjalci okroglih miz projekta Kako preprosto je reči: Ne vem, člani vokalne skupine, gledališka skupina, glasbena skupina in Tjaša Završki.

Priznanja za raziskovalne naloge so prejeli Leon Škrabl, Jan Kunej in Bor Hartl; Tomaž Žan Šprajc, Jan Hartl in Aljaž Knez; Neja Kunst in Karin Mikac; Simon Srebot in Simon Šipec; Maja Pirš in Saša Šraml.

Srebrna priznanja na državni ravni so usvojili Tine Pirš, Karel Šipec, Andrej Belcer, Simon Šipec, Žan Tomaž Šprajc, Maša Golob in Mia Jus.

Zlato priznanje iz geografije na državni ravni je osvojil Simon Šipec, ki se je uvrstil naprej v slovensko reprezentansco in v Beogradu na evropski olimpijadi osvojil bronasto medaljo.

Bronaste plakete so prejele: Manca Posilovič, Nikita Kokot, Karel Šipec, Špela Došler, Andrej Belcer, Ana Šket, David Preininger, Jonatan Cencelj, Sara Leben, Rok Trilar Šabotič, Leon Šviglin, Jošt Logar, Niki Kodrič in Magdalena Majcen.

Srebrne plakete za štirileten odličen uspeh so prejeli: Tajana Gobec, Andrej Belcer, Urša Podgoršek, Katja Brilej, Manja Maček, Sara Leben, Jonatan Cencelj in Niki Kodrič.

Več o dogodku v naslednjih Rogaških novicah.