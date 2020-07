Zaključek mednarodnega projekta Passport to Export

Konec junija se je zaključil mednarodni projekt ‘Passport to Export’, v sklopu katerega je Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (MFDPŠ) v Celju sodelovala s slovenskimi in avstrijskimi fakultetami in podjetji. Triletni projekt je bil osredotočen na podporo razvoja novih produktov in internacionalizacijo tehnoloških podjetij na razvitih trgih Švice in Italije.

Več Internacionaliziranih podjetij

Temeljni cilj projekta je bil povečati število internacionaliziranih malih in srednjih podjetij na čezmejnem območju, predvsem tehnološko in inovacijsko naravnanih podjetij, saj se za gospodarstvo in ponudnike tehnologij na tem področju odpira trajna mednarodna rast in izvozni trg.

V projektnih aktivnostih so sodelovali tudi študenti MFDPŠ s pripravo projektnih nalog in izvoznih načrtov za sodelujoča podjetja ter tako pridobivali praktična znanja iz realnega poslovnega okolja.