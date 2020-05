Zakaj so v Konjicah tulile gasilske sirene, gasilci pa bili sproščeni in veseli?

Malo pred 16. uro so v konjiški občini zatulile sirene, a ne zato, ker bi se pripetila kakšna nesreča. Člani Prostovoljnega gasilskega društva (PGD) Slovenske Konjice so občankam in občanom ponosno pokazali svojo novo pridobitev – gasilsko vozilo GVC 16/25, s katerim so bili na testni vožnji.

Kasneje so se v ožjem krogu zbrali pred svojim gasilskim domom in proslavili pridobitev. Težko pričakovano vozilo bo služilo predvsem za gašenje in reševanje pri požarih ter za manjše tehnične intervencije. Gre za kakovosten gasilski avto s kar nekaj tehničnimi prednostmi, ki so ga gasilci z veseljem razkazali povabljenim. Med njimi je bil tudi konjiški župan Darko Ratajc, ki mu je je predsednik PGD Slovenske Konjice Drago Alenc v znak zahvale za podporo izročil silhueto vozila.

Investicija je skupaj znašala približno 370 tisoč evrov. “Občina Slovenske Konjice je prispevala 126 tisoč evrov, 144 tisoč evrov je zagotovilo društvo, za približno 60 tisoč evrov pa smo si najeli kredita. Hvaležni smo tudi vsem donatorjem, ker brez njih tega vozila ne bi bilo,” je še dodal Alenc, ki si želi, da bi vozilo bilo treba uporabiti čim manjkrat. (Z. M.)

O lastnostih vozila in tudi o tem, kdaj ga bodo krstili, preberite v naslednji izdaji časopisa NOVICE.