Zakaj listi na božični zvezdi rumenijo?

Svetloba in temperatura sta zelo pomembna pri negi božične zvezde. Božična zvezda lepše uspeva v svetlem okolju, vendar ne neposredno na soncu. Postavite jo na mesto, kjer bo deležna nekaj direktne svetlobe. Najbolj priporočljiva je sobna temperatura med 18 in 20 °C. Prekomerno zalivanje škoduje vaši božični zvezdi. Zemlja naj bo vedno vlažna, vendar ne namočena. Pomembno je, da se izognete zastajanju vode v podstavku lonca, saj prekomerno zalivanje lahko privede do gnilobe korenin. Rumeni listi na božični zvezdi so znak, da je zemlja premokra.

1 od 3