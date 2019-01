Zakaj je vinjeta letos kovinsko rožnate barve? + ZASTONJ VINJETE*

Bliža se konec meseca januarja, ko letne vinjete minulega leta več ne bodo v uporabi. Vinjeta oziroma cestninska nalepka, omogoča uporabnikom vozil do 3,5 tone največje dovoljene mase neomejeno uporabo avtocest in hitrih cest v določenem časovnem okviru. Najlažje se je številnim nevšečnostim izogniti z nakupom letne vinjete, ki velja vse do konca januarja prihodnje leto.

Letos kovinsko rožnate barve



Vinjete z letnico 2019, ki so naprodaj od 1. decembra 2018, so kovinsko rožnate barve. Iz Družbe za avtoceste Republike Slovenije (DARS) so sporočili, da cene, vrste vinjet in njihove ročnosti ostajajo iste, ravno tako tudi cestninski razredi, v katere se uvrščajo vinjetna vozila. Vinjeta za leto 2019 je sicer že dvanajsta barvna različica vinjet od njihove uvedbe. Čeprav so se osnovne barve vinjet začele po osmih letih ponavljati, pa jih kovinski pridih novega barvnega cikla jasno razlikuje od barv iz preteklih let.

Kako nalepiti vinjeto?

Pred namestitvijo vinjete je dobro, da natančno preberete navodila za lepljenje, ki so na hrbtni strani vinjete. Pred namestitvijo nove veljavne vinjete vedno odstranite predhodno nameščeno oziroma neveljavno vinjeto. Pri nameščanju vinjete se ne sme uporabljati dodatnih ali posebnih folij, priseskov, lepilnih trakov in podobnega. V primeru njihove uporabe vinjeta ni več dokaz o pravilno plačani cestnini, kar pomeni, da je neveljavna, uporabnik avtoceste pa je v prekršku. Vinjeta je veljavna zgolj takrat, ko je pred uporabo cestninske ceste pravilno nameščena na vozilu.

Če ste vinjeto pomotoma nalepili na zatemnjeno mesto ali pa jo med samim postopkom poškodovali, tako da je na primer zmečkana, ali če menite, da ste kupili in namestili napačno vinjeto, je v nobenem primeru ne odstranjujte ampak pokličite v Cestninski uporabniški center, kjer vam bodo svetovali glede nadaljnjih postopkov in možnostih rešitve zapleta. Iz DARS-a še priporočajo, da se vinjeto nalepi pri temperaturi nad 5°C. Pri nižjih temperaturah priporočajo, da se pred lepljenjem vinjete vklopi gretje, usmerjeno na vetrobransko steklo.

Uvedba vinjet

Vinjete so uvedli 1. julija 2008. Sprememba je imela vpliv na izboljšanje prometne varnosti v cestnem prometu in zmanjševanje izpustov CO2 zaradi boljše pretočnosti čez cestninske postaje. Posledično se je omogočil hitrejši tok prometa, še posebej v turističnih sezonah pa so se zmanjšali tudi zastoji na cestah.

Ste vedeli,

