Zaigrate lahko s spletnim ansamblom Martina Juharta!

Glasbenik Martin Juhart iz Oplotnice je v teh dneh poskrbel za spletno storitev, ki je pri nas in tudi širše še ni.

Vsem, ki igrajo harmoniko ali se igranja tega instrumenta šele učijo, je omogočil, da zaigrajo v ansamblu. In to kar v udobju svojega doma.

Izdal je namreč spletno stran oziroma spletno storitev mojansambel.si. Namenjena je vsem, ki igrajo harmoniko in bi radi najbolj priljubljene narodnozabavne pesmi odigrali skupaj s spletnim ansamblom.

Za vsakega harmonikarja

“Na spletni strani mojansambel.si so objavljeni posnetki različni pesmi, v katerih manjka harmonika. Ko si harmonikar zavrti posnetek in začne igrati, z njim zaigrata še kitarist in bas kitarist, zato je občutek zelo podoben, kot bi igral v ansamblu,” je pojasnil Juhart.

Posebnost posnetkov, ki sta jih posnela Martin in Mike Orešar, kitarist v Ansamblu Igor in zlati zvoki, je tudi, da so pripravljeni v vseh uglasitvah, zato lahko storitev uporablja vsak, ki ima doma harmoniko.

Za zdaj so v bazi najbolj znane narodnozabavne pesmi in uspešnice, a bodo nabor pesmi v prihodnje precej razširili.Vsak uporabnik bo imel namreč vsak mesec na voljo glasbeno željo, to je možnost, da v bazo dodajajo pesem po njegovi želji. Prav tako si lahko uporabnik pri igranju pomaga z video posnetki, ki jih bodo Martin in drugi znani harmonikarji objavljali na YouTubu.

Kako lahko glasbeniki uporabljajo novo storitev in kakšne načrte imajo avtorji z njo, pa kmalu v lokalnem časopisu NOVICE. (N. K.)

1 od 4