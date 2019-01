Začetek pomladitvene sečnje gozda v Rogaški Slatini

Predvidoma jutri se bo na območju zdraviliškega gozda nad hotelom Slatina v Rogaški Slatini začela sečnja in spravilo oslabelega in nevarnega drevja. Gozd, ki je v lasti Družbe slovenski državni gozdovi (SiDG), bodo pomladili na podlagi odločbe Zavoda za gozdove Slovenije.

Dolgo odlašali z obnovo gozdov v Rogaški Slatini

Rogaška Slatina je mesto, ki se razvija zaradi turistične dejavnosti. Lepota okolja in zdravilna voda sta neločljivo povezani z gozdom, ki fragmentarno vstopa s pobočij Janine in Tržaškega hriba v mesto in se zliva v parkovne nasade v samem središču mesta. Ti sestojni osamelci so izjemno pomembni za podobo mesta in imajo velik vpliv na počutje prebivalcev in gostov.

Zaradi natančno opredeljenih gozdnogojitvenih ciljev v preteklosti, imajo ti gozdovi poudarjene ekološke funkcije na prvi stopnji. To pomeni, da te funkcije opredeljujejo način gospodarjenja. Zaradi povedanega so gozdarji nekaj desetletij zadrževali obnovo (sečnjo) v teh sestojih.

Ker je življenje gozda dinamičen proces in ker je stabilnost sestojev zelo slaba, so se v skladu z gozdnogojitvenimi načrti, gozdarsko doktrino in soglasjem lastnika (SiDG) odločili, da bodo gozd na parcelah 365/21 in 425/1, obe v k.o. Rogaška Slatina, obnovili. V ta namen so gozdarji Za-voda za gozdove označili za posek 68 dreves. Lastnik gozda SiDG je na razpisu pridobil izvajal-ca sečnje in spravila označenih dreves. To je podjetje Raj Gozd d.o.o., ki bo izvedlo omenjene posek in gozdni red v skladu z izdano odločbo. Z ustreznimi negovalnimi deli v prihodnosti bodo na površini poseka oblikovali mlad sonaraven gozd, ki bo v prihodnje razveseljeval generacije prebivalcev in obiskovalcev mesta vode in stekla.

Ob tem vse obiskovalce tega obočja pozivajo, da v času izvedbe gozdnih del strogo upoštevajo varnostna navodila izvajalcev. Gibanje v gozdu v času del je namreč zelo nevarno.