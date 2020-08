Začela je izhajati priloga ob 30-letnici NOVIC

V časopisu NOVICE je ob 30-letnici obstoja začela izhajati posebna priloga, v kateri bodo obujali spomine na pretekle čase. Objavljene bodo zanimive časopisne vsebine vse od prve izdaje časopisa do danes.

NOVICE so prvič izšle 11. septembra 1990 in sodijo med redke slovenske lokalne tednike. Vsa ta leta je časopis izhajal nepretrgoma in bralcem vsak teden ponudil sveže aktualne lokalne informacije o ljudeh in dogodkih iz štirih teritorialno, geografsko in drugače povezanih občin: Slovenske Konjice, Zreče, Vitanje in Oplotnica. Časopis danes prebirajo v skoraj vseh gospodinjstvih omenjenih občin in je po raziskavi Mediane najbolj bran časopis tega območja, saj ga preberejo kar štiri petine prebivalcev.

Kako se je časopis razvijal in o čem so poročali v preteklosti bo mogoče videti v prilogi, ki bo ob jubileju izhajala šest tednov. Prvi del je izšel včeraj, zadnji pa bo objavljen v četrtek, 10. septembra, to je en dan pred tem, ko bo minilo natanko tri desetletja od prve izdaje NOVIC. (Z. M.)