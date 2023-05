Začasne namestitve: nova pridobitev Doma ob Savinji

Začasne namestitve so najnovejša pridobitev Doma ob Savinji Celje, ki jo lahko začasni stanovalci, ki se tam znajdejo iz različnih razlogov, koristijo od 10 dni do 3 mesece. Če gre za nujno potrebo, je bivanje v začasnih nastanitvah mogoče za tri mesece podaljšati še enkrat.

Novo pridobitev doma so zgradili v 6. nadstropju in se razprostira na nekaj več kot 400 m². V njem se nahaja sedem dvoposteljnih sob in dve enoposteljni s prostornimi kopalnicami, prilagojenimi za invalide, prostor za druženje s kuhinjo ter zelo velika terasa z razgledom.

Za bivanje v namestitvah je potrebno pravočasno oddati vlogo, namenjene pa so tistim, ki so jih ravno odpustili iz bolnišnice ali tistim, ki za krajši čas ostanejo brez oskrbe, saj se njihovi svojci odpravijo na dopust ali imajo neodložljive obveznosti. Običajno so zasedene vse sobe, zato je, ko se pojavi potreba, čim prej potrebno poklicati dom. Včasih prihaja tudi do odpovedi ali sprememb iz drugih razlogov, zato direktorica Doma ob Savinji Celje, Bojana Mazil Šolinc, svetuje svojcem, naj pokličejo čim prej, ko potrebujejo namestitev, saj so spremembe nagle. »Je pa to še ena od možnosti, ki starejšim olajša prehod v dom za starejše,« je še dodala direktorica.

Več o začasnih namestitvah, kako je do njih sploh prišlo in kako so stanovalci z njimi zadovoljni, pa preberite v aktualni številki časopisa Celjan. (MH)