Za varnost otrok v prometu je treba skrbeti 365 dni!

Bliža se začetek novega šolskega leta, ko bodo spet pogosteje na cestah tudi otroci in bo potrebna dodatna previdnost. A ne le ob začetku pouka, za varnost otrok v prometu moramo skrbeti vse leto, je osrednje sporočilo kampanje Avto-moto zveze Slovenije (AMZS) ‘Še 365 dni!’

Predstavniki AMZS so se danes ustavili v Slovenskih Konjicah, kjer so v sodelovanju z domačim Avto-moto društvom, ZŠAM in policisti v družbi maskot mimoidoče in voznike opozarjali, da se bodo otroci čez pet dni vrnili na šolske poti.

