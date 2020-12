Za Spodnjo industrijsko cono Zreče pripravljajo občinski podrobni prostorski načrt

Naročnika priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta Spodnja industrijska cona Zreče sta podjetji GKN Driveline Slovenija in Avtoprevozništvo in zemeljska dela Kovač Jože.

Družba GKN Driveline Slovenija želi zgraditi nov industrijski objekt, da bo lahko razširila svoje proizvodne kapacitete, ustrezno izvajala natovarjanje svojih izdelkov in raztovarjala material ter uredila dodatne skladiščne površine. Samostojni podjetnik Jože Kovač bi ustrezno uredil območje ‘deponije’ – obstoječ poslovni objekt bo dogradil za potrebe izvajanja obstoječe dejavnosti.

Dokument, ki ga pripravljajo na Občini Zreče, je trenutno v fazi osnutka, predvideno pa je, da bi ga sprejeli do konca leta 2021. V sklopu urejanja omenjenega dela Zreč je predvidena tudi rekonstrukcija približno 550-metrskega odseka Rudniške ceste. Več jutri v lokalnem časopisu NOVICE. (Jure Mernik)

Foto: arhiv NOVIC

