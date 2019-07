Za šolske prevoze na Konjiškem bo še naprej skrbelo podjetje Nomago

Tudi naslednja štiri leta bo za prevoze osnovnošolskih otrok v šole in iz njih na Konjiškem skrbelo podjetje Nomago. Na Občini Slovenske Konjice so danes z izbranim izvajalcem podpisali 1.367.000 evrov vredno pogodbo. Direktor regijskega centra Vzhod pri podjetju Nomago Darko Šafarič je povedal, da bodo prevoze izvajali s pomočjo treh podizvajalcev, tudi lokalnih. Župan Darko Ratajc pa je ob podpisu pogodbe poudaril, da šolski prevozi predstavljajo velik zalogaj za občinski proračun, so pa z izvajalcem teh storitev bili do zdaj zadovoljni in verjame, da bo tako tudi v prihodnje.

