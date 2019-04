Za Šentjurčani že 16. atletski miting + FOTO

V Šentjurju so uspešno izpeljali tradicionalni atletski miting. Na 16. izvedbi tekmovanja so zabeležili skoraj 300 startov atletov iz 23 atletskih klubov, 11 osnovnih šol, prišli pa so tudi gostje iz Bosne in Hercegovine. V članski konkurenci sta v teku na 100 metrov slavila Mitja Kordež (10,73) in Denisa Topler (12,62). Člani domačega Atletskega kluba Asfalt Kovač Šentjur so na oder za zmagovalce stopili desetkrat. V konkurenci članic je bila na 600 metrov tretja Mojca Centrih (1:36,77).

Foto: AK Asfalt Kovač Šentjur

