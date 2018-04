Za oslabljeno Rogaško Primorska premočna

Rogaška je včeraj izgubila proti Primorski, a vseeno pokazala dobro in borbeno igro. Brez Dragana Djuranoviča in Mitje Nikoliča, ki zaradi kazni nista smela igrati, in brez Marka Pajiča, ki se je dan pred tekmo poškodoval, je bila ekipa Damjana Novakoviča enostavno preveč oslabljena. Prvi polčas je bil dokaj izenaččen, končal pa se je s 36 : 32 za Rogaško. Tretja četrtina je bila od Primorcev, ki so zadevali iz vseh položajev, odličnemu Čakarunu se je priključil Mulalič in pred zadnjo četrtino je bilo 55 : 58 za goste, ki so v tretjem delu dosegli 26 točk. V zadnji četrtini pa dvakrat beg gostov na +9, a se Slatinčani niso predali. Zadevati je začel Rashun Davis, obramba se je znova dvignila in po 66 : 74 in po edini trojki Tadeja Fermeta, lanskega kapetana Rogaške, so domači krenili v juriš. Najprej je Davis zadel za dve, nato pa še 55 sekund pred koncem trojko za 71 : 74. Sledil je zapravljen napad s strani gostov in 33 sekund upanja za Rogaško. Davis in Kosič sta poskusila s trojko, a oba zgrešila, po prekršku so gostje zadeli dva prosta meta za zmago, ki so jo potrdili v zadnji sekundi tekme. Končni rezultat je tako bil 78 : 71.

Po tekmi je Damjan Novakovič povedal: »Fantom lahko le čestitam, saj smo odigrali eno boljših tekem, in to brez treh ključnih igralcev. Pred tekmo sem se bal tudi kakšnega visokega poraza, na koncu pa smo imeli celo priložnost za popoln preobrat, a dve trojki, ki sicer najdeta cilj, sta tokrat zleteli mimo. Primorska je že pozabljena, misli in skrbi so usmerjene proti Šenčurju, kjer nas čaka sila neugodna in izkušena ekipa. Mi bomo še vedno brez Nikoliča, bojim se, da tudi brez Pajiča, zato nas čaka presneto težka naloga, če hočemo presenetiti Gorenjce. A do konca je še dovolj tekem, še vedno smo v igri za prva štiri mesta, samo da se znova vsi zberemo na tekmi in vse bo lažje.«

Strelci za Rogaško: Davis 19, Drobnjak 16, Šantelj 11 (5 skokov), Fon 10 (6 podaj), Kosič 6, Holcomb 5 (6 skokov), Batur 4.

Več v jutrišnjih Rogaških novicah.