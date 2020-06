Za obilno cvetenje, surfinije zalivamo z deževnico.

Surfinija potrebuje veliko vode, kajti le tako je odporna na sončno pripeko. Sodi med najhitreje rastoče in obilno cvetoče rastline. V toplejših krajih cveti več mesecev. Surfinija je enoletna rastlina. Najdaljša na svetu je v eni sezoni v dolžino zrasla čez dva metra in pol.

Osnova za uspeh so prostorna korita, kakovosten substrat in zdrave, močne sadike. Surfinije bodo najbolje uspevale in najbolj bogato cvetele na južni strani, kjer je najbolj vroče, lepe pa bodo tudi v delni senci, čeprav bodo tukaj poganjki nekoliko daljši, cvetja pa bo manj. Nikakor ne marajo, da po njih pada dež. Da nam krasijo balkone in okenske police s številnimi cvetovi, jih moramo zjutraj redno zalivati, dognojevati, čistiti ter sproti odstranjevati odcvetele cvetove. Za zalivanje obvezno uporabimo mehko vodo, torej deževnico ali postano vodo.

Poleg veliko vode surfinija potrebuje tudi veliko dognojevanja. V vročih dneh, ko rastline vsak dan zalivamo, z vodo iz zemlje izpiramo za bogato cvetenje nujno potrebna hranila. Poleg drugih hranil potrebujejo veliko železa. Dognojevati začnemo štiri do pet tednov po sajenju. Vsak teden od začetka pomladi do pozne jeseni, ob obilnem cvetenju poleti pa tudi dvakrat tedensko, ali celo vsak drugi dan, jih dognojujemo s tekočim specialnim gnojilom za surfinije. Proti listni bledici ali klorozi je potrebno tudi dodajanje železa.