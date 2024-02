Nogometaši Celja so končali s pripravami v Turčiji. V Beleku so včeraj odigrali še zadnjo pripravljalno tekmo – Austria Lustenau je bila boljša z 0:1. Sicer pa so prejšnji teden opravili test številka tri in štiri. Najprej so se s poljskim predstavnikom Pogonom iz Szczecina razšli z neodločenim rezultatom (1:1), nato pa so FC Prishtina premagali s 3:1. Generalko pred nadaljevanjem sezone bodo Celjani 4. februarja odigrali proti Aluminiju. (Jure Mernik)

Foto NK Celje