Zavod Celeia Celje in RTA agencija sta letos že 9. leto zapored pripravila dobrodelno akcijo Za nasmeh v mestu. V okviru te se je na računu zbralo 26.240 evrov. Darilne bone v tej protivrednosti sta organizatorja tudi letos namenila Škofijski Karitas Celje in Rdečemu križu Slovenije – OZ Celje, ki bosta z boni obdarila pomoči potrebne. Prejemniki donacije bodo bone razdelili 656 pomoči potrebnim, ti jih bodo lahko unovčili v več kot petdesetih trgovskih in storitvenih lokalih v mestnem jedru. Donacijo sta Tadeja Falnoga iz Zavoda Celeia Celje in Katarina Karlovšek, direktorica RTA agencije, predali Mateju Pirnatu, generalnemu tajniku Škofijske Karitas Celje, in Selimirju Ćopiću, sekretarju Rdečega križa Slovenije – OZ Celje.

