Za najboljši slovenski rezultat poskrbela Bistričan Vid Jakopin in Tadej Boženk

Slovenska odbojkarja na mivki Tadej Boženk in Bistričan Vid Jakopin sta turnir svetovne serije v Ljubljani končala na četrtem mestu. Bila sta edini slovenski par, ki se je uvrstil v polfinale. Bila pa sta tudi blizu uvrstitvi v finale, saj sta polfinale proti Italijanoma Andrei Abbiatiju in Tizianu Andreatti izgubila z izidom 14:16 v odločilnem tretjem nizu.

Boženk in Jakopin sta sicer v četrtfinalu izločila rojaka Nejca Zemljaka in Jana Pokeršnika, s čimer sta se jima oddolžila za poraz v finalu državnega prvenstva.

Foto: Aleš Oblak

