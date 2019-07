Za najboljši slovenski izid poskrbel Bistričan Vito Dragič

V Budimpešti na Madžarskem so ta konec tedna gostili Grand Prix v judu. Slovenija je na tekmovanje tokrat poslala oslabljeno ekipo, v kateri je bilo le pet judoistov in ena judoistka. Za najboljši slovenski dosežek pa je tokrat poskrbel Vito Dragič – Bistričan je danes v najtežji kategoriji nad 100 kilogramov osvojil sedmo mesto.

Članu bistriškega Impola sta morala v uvodnih krogih premoč priznati Britanec Christopher Sherrington in Avstrijec Stephan Hegyi, nato pa ga je v četrtfinalu ustavil Gela Zaalishvili iz Gruzije. V repasažu je Bistričan izgubil še proti Madžaru Richardu Sipoczu.

Foto: Rok Rakun / JZS