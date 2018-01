Za manj zavržene hrane tudi vrtci in šole s Celjskega in Šentjurskega

Program Ekošola v sodelovanju s podjetjem Lidl Slovenija tudi v letošnjem šolskem letu nadaljuje s projektom Hrana ni za tjavendan. Projekt poteka četrto leto, namenjen pa je ozaveščanju o zmanjševanju ter preprečevanju nastanka zavržene hrane in spodbujanju praktične uporabe neporabljenih prehrambnih izdelkov.

Med 96 šolami in vrtci sodelujejo tudi šole s Celjskega in Šentjurskega: Vrtec Mavrica Vojnik, Vrtec Šentjur, I. OŠ Žalec, I. OŠ Žalec – POŠ Gotovlje, OŠ Frana Kranjca Celje, OŠ Glazija, OŠ Ljubečna in Šolski center Šentjur – Srednja poklicna in strokovna šola.

Sodelujoči bodo zastavili uporabne rešitve s ključnim namenom zmanjševanja količin zavržene hrane.