Za malico ali kosilo: Fokača z olivami in rožmarinom

Izvrstna domača fokača je lahko okusen prigrizek, samostojna malica ali priloga različnim jedem. S kakšnim sirom ali mesom na žaru in skledo solate bo odlično kosilo. Lahko jo pripravite dan prej in nesete s sabo v službo za malico, izvrstna je v času piknikov in izletov, …

Sestavine za 8 oseb

• 500 g moke

• žlička soli

• 0,5 žličke sladkorja

• 300 ml mlačne vode

• 2 žlički suhega kvasa

• 4 žlice olivnega olja

• 150 g izkoščičenih črnih oliv

• 250 g češnjevega paradižnika

• vejica rožmarina

• 2 ščepca solnega cveta ali grobe morske soli

Priprava

1. korak:

Kvas raztopimo v mlačni vodi. V veliko skledo stresemo moko in jo zmešamo s soljo in sladkorjem. Na sredini naredimo jamico, v katero vlijemo eno žlico olivnega olja in v vodi raztopljen kvas. Sestavine s prsti ali kuhalnico dobro premešamo, da nastane testo. Če je presuho, prilijemo še malo mlačne vode. Testo zvrnemo na delovno površino in gnetemo toliko časa, da postane gladko in čvrsto ter se ne oprijemlje rok. Ugneteno testo oblikujemo v hlebček, ga položimo v rahlo naoljeno skledo, pokrijemo s krpo in pustimo, da testo na toplem vzhaja 45 minut.



2. korak:

Z vejice rožmarina osmukamo listke. Nizek pekač namastimo z oljem. Vzhajano testo pregnetemo in ga zvrnemo na pomokan pekač. Z rokami, ki smo jih namastili z olivnim oljem testo enakomerno razvlečemo v velikosti pekača 30×40 cm. Po površini testa z ročajem kuhalnice naredimo vdolbinice in vanje potisnemo olive, polovičke paradižnika in rožmarinove listke. Testo pokapljamo z žlico olivnega olja in potrosimo z zrnci solnega cveta in pustimo nepokrito vzhajati približno pol ure.

3. korak:

Fokačo pečemo 20 do 25 minut v na 200 stopinj Celzija ogreti pečici. Pečeno pokapljamo s preostalim olivnim oljem. Toplo ali hladno narežemo na poljubno velike kose in postrežemo.

Dober tek!

