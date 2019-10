Za krajevne skupnosti na Konjiškem dober milijon

S predstavniki vseh krajevnih skupnosti v občini se je pred kratkim sestal konjiški župan Darko Ratajc. V prvi vrsti jim je želel predstaviti predlog občinskega proračuna za naslednje leto, ki so ga medtem na mize dobili tudi občinski svetniki. Kot pravi župan, je denarja vedno premalo, potreb na terenu pa za toliko, kot ga je na voljo, preveč. Kljub temu so se uspešno dogovorili. “Za delovanje krajevnih skupnosti – za vzdrževanje cest, funkcionalno poslovanje in naložbe, je predvidenih nekaj več kot milijon evrov,” je pojasnil župan, ki dodaja, da imajo po krajevnih skupnostih težave predvsem na področju urejanja cest: “Tu je premalo denarja. Problem pa je v tem, da smo občine podhranjene glede financiranja. Zakonske obveznosti, ki jih imamo, nam vzamejo tri četrtine denarja, ki ga dobimo z naslova povprečnin.” (Jure Mernik)

Foto: Občina Slovenske Konjice