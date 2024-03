Za konjiško Dravinjo se začenja spomladanski boj za obstanek

Tri mesece in pol dolgega tekmovalnega posta je za nogometaše, ki nastopajo v 2. slovenski ligi, konec. Konjiška Dravinja v spomladanski del vstopa s 14. mesta med 16 klubi in jo čaka boj za obstanek med drugoligaši. Prvo priložnost, da 18 točkam, osvojenim jeseni, dodajo kakšno novo, bodo Konjičani imeli to nedeljo, ko bo na Dobravi gostovala Kety Emmi & Impol Bistrica.

Konjiško ekipo sta v zimskem prestopnem roku okrepila Nick Hanik Horvat in Victor Mohamed Diagne. Odšli so Blaž Brglez, Jan Satler, Angelo Timotej Rec in Nejc Vovko. (Jure Mernik)