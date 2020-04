Za Konjičane na voljo še nekaj ‘Lions mask’

Ker je v teh časih potreba po zaščitni opremi velika, so se člani in članice Lions kluba Konjice, Lions kluba Konjice VITA ter LEO kluba Konjice odločili, da tokrat svoja dobrodelno zbrana sredstva namenijo za nakup zaščitnih mask za večkratno uporabo.

Preko 430 pralnih mask so v petek že razdelili najbolj rizični skupni, to je starostnikom oziroma upokojencem. Ostalo jim je še okoli 70 mask, ki so jih prepustili Rdečemu križu.

Vsi starejši občani, ki v petek niso utegnili priti po svojo masko, ali s tem niso bili seznanjeni, bodo masko lahko prišli iskat še danes, v torek, 14. aprila, med 10. in 12. uro, v prostore Rdečega križa (pri Konjičanki). Več informacij na telefonski številki 041 564 924. Masko za starostnika lahko v njegovem imenu prevzame tudi mlajša oseba.