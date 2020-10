Za družino s Celjskega zbrali 4.500 evrov

Že trinajsto leto zapored so na Gimnaziji Celje – Center (GCC) pripravili tradicionalni dobrodelni koncert, ki je glede na aktualne razmere potekal na spletu, pripravili pa so ga dijaki 4. i-razreda, v sodelovanju z Društvom GCC, ki povezuje nekdanje dijake šole. Skupaj s sošolci, učitelji, starši in podporniki zbrali 4.500 evrov, ki so jih namenili štiričlanski družini v hudi socialni stiski iz okolice Celja. Ta prebiva v stari, dotrajani hiši, ki je potrebna temeljite obnove – nima urejene fasade, nima kopalnice, v hiši je veliko vlage in otroci imajo posledično pogosto kronične bronhitise.

(Brez)mejno

Nastopili sta šolski zasedbi The Šlagers in LPS z gosti ter Plesna skupina GCC. Dobrodelni koncert, ki so ga organizatorji naslovili kar (Brez)mejno, tudi letos predstavlja eno največjih mladinskih humanitarnih akcij na Celjskem. »Ne glede na nenavadne čase, ki nas odmikajo od soljudi in skušajo osamiti, naša GCC skupnost še vedno vztraja pri tem, da so socialni stiki pomembni tudi v časih fizične distance in varovalnih ukrepov s katerimi ščitimo šibkejše ter ranljivejše od nas. Ponosni na naše dijake in veseli, da sta solidarnost in prostovoljstvo pomembni vrednoti šole, se iskreno zahvaljujemo vsem, ki so koncert podprli,« je ob koncu koncerta dejal Gregor Deleja, ravnatelj Gimnazije Celje – Center.