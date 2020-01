Za direktorjem konjiškega Zdravstvenega doma Dejanom Verhovškom je leto sprememb

Že dobro leto Zdravstveni dom Slovenske Konjice vodi Dejan Verhovšek. Najprej je bil vršilec dolžnosti direktorja, zdaj je direktor s polnim mandatom. 36-letnik je ob tem tudi konjiški občinski svetnik, predsednik Sveta krajevne skupnosti Draža vas in poveljnik tamkajšnjega prostovoljnega gasilskega društva.

Leto 2019 je bilo za vas precej drugačno, kot so bila vsa prejšnja. Po čem si ga boste naj-bolj zapomnili?

Za mano je res leto polno presenečenj. V moje življenje je prineslo veliko sprememb. Najbolj si ga bom zapomnil po tem, da so me imenovali za direktorja Zdravstvenega doma Slovenske Konjice. Je pa za mano tudi prvo leto, ko opravljam funkcijo občinskega svetnika in kot predsednik vodim Svet Krajevne skupnosti Draža vas. Torej sem se lani srečal s precej novimi izzivi.

Verjamete v naključja ali vas je kaj drugega pripeljalo v gasilstvo, zdravstvo in lokalno politiko?

V naključja ne verjamem. Vse se zgodi z nekim razlogom. Ljudje smo različni. Jaz sem želel biti aktiven v lokalni skupnosti. Začel sem z gasilstvom, najprej kot običajni član, kasneje kot funkcionar. Skozi to zgodbo in s predanim delom v zdravstvu so se mi odprle določene možnosti. Potem sem se podal še v lokalno politiko, kjer so volivci očitno ocenili, da bi lahko z mojo vključenostjo in voljo pripomogel k napredku kraja in občine.

