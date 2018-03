Za Citycentrom Celje še eno uspešno poslovno leto

V Citycentru Celje so lani zabeležili še eno poslovno uspešno leto. Kot pojasnjujejo v vodstvu so takšni rezultati potrditev njihovega dela in poslovne filozofije, ki temelji na dveh izhodiščih: slediti najsodobnejšim modelom upravljanja nakupovalnih središč in predana vodstvena ekipa. Lani so dosegli 3,2-odstotno rast prometa, to je skupaj 112,5 milijona evrov, ob enakem število kupcev kot leto poprej, 5,5 milijona kupcev.

Največje celjsko ‘shajališče’

Center obišče dnevno tudi več kot 25.000 obiskovalcev. V svoji 12-letni zgodovini je celjski Citycenter zrasel v največje celjsko ‘shajališče’, ki ga je doslej obiskalo že več kot 58,8 milijona obiskovalcev. Poleg nakupa lahko obiskovalci skoraj vsak dan doživijo še kakšen kulturni, zabavni ali športni dogodek.

Modne revije v aprilu

Celjski Citycenter že vrsto let razvaja modne sladokusce s spektakularnimi modnimi revijami. Tudi letos jim pripravljajo modno presenečenje, zavito v skrivnostno ime Skriti svet. Vsa presenečenja Skritega sveta pa bodo modnim navdušencem odkrita v času od 18. do 21. aprila na kar šestih modnih revijah.