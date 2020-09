Z zvezki razveselili prvošolce na Bistriškem

V novem šolskem letu 2020/21 je šolski prag prvih razredov na območju Upravne enote Slovenska Bistrica prvič prestopilo okoli 420 novincev. Tudi letos jih predstavljamo v posebni prilogi Naš prvošolček, ki je priložena septembrski številki lokalnega časopisa BISTRIŠKE NOVICE.

Prav tako smo Bistriške novice in Radio Rogla letos za vse prvošolce pripravili še presenečenje – podarili smo jim unikatni šolski zvezek Mac (naslovnico zvezka je narisala akademska slikarska Tina Konec). Zvezke smo oblikovali ob podpori naših prijateljev – akcijo obdarovanja so podprli v lokalnih podjetjih, ki jim je mar za prihodnost naših malčkov: Komunala Slovenska Bistrica, Center za pravno pomoč Slovenska Bistrica ter Ortodent Slovenska Bistrica.

V Osnovno šolo Kajetana Koviča Poljčane je vstopilo 44 prvošolcev, skupno bo šolo obiskovalo 372 učencev.

Osnovna šola Anice Černejeve Makole je pozdravila 152 učencev, med njimi je 17 prvošolcev.

Osnovna šola Partizanska bolnišnica Jesen Tinje je odprla vrata 98 učenkam in učencem. Razveselili so se desetih prvošolcev.

Na Osnovni šoli Šmartno na Pohorju se je letos pridružilo 11 prvošolk in prvošolcev.

V Osnovno šolo Gustava Šiliha Laporje prihaja 21 nadobudnežev.

Vrvež je napolnil tudi 2. osnovno šolo Slovenska Bistrica, kjer imajo letos kar 60 prvošolcev. Tako so vpeljali še dodatni, tretji oddelek.

V osnovno šolo Pohorskega odreda Slovenska Bistrica vstopa 891 učenk in učencev. 738 jih je na matični šoli, kjer imajo 76 prvošolcev in pa 153 na podružnični na Zgornji Ložnici, kjer je 19 prvošolk in prvošolcev.

Osnovno šolo Minke Namestnik – Sonje Slovenska Bistrica so medse prijazno sprejeli 3 prvošolce.

Osnovna šola Antona Ingoliča Spodnja Polskava ima 56 novincev; na Spodnji Polskavi imajo 9 prvošolcev, na Zgornji Polskavi jih je 22 in na Pragerskem 25.

Matično Osnovno šolo Pohorskega bataljona Oplotnica obiskuje 368 učencev, podružnično šolo na Keblju 60 učencev in podružnično šolo na Prihovi 25 učencev. Šolski prag je prvič prestopilo na matični šoli v Oplotnici 52 prvošolcev, podružnični šoli Kebelj 13 prvošolcev in na podružnični šoli Prihova 8 prvošolcev.

Razdelili smo več kot 420 zvezkov! Dobili so jih vsi prvošolci v občinah Slovenska Bistrica, Poljčane, Makole in Oplotnica, torej na območju branosti lokalnega časopisa Bistriške novice. Več in podrobneje o prvem šolskem dnevu in novostih v šolah pa v časopisu Bistriške novice in prilogi Naš prvošolček!

KER JIM NI VSEENO ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK, SO AKCIJO PODPRLI:

KOMUNALA Slovenska Bistrica

ORTODENT, Slovenska Bistrica

CETNER ZA PRAVNO POMOČ, Slovenska Bistrica