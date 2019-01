Z vzgojo prvih sadik zelenjave začnemo februarja

Za pripravo potrebujemo setvene lončke ali setvene posode oziroma pladnje. Vselej izberemo zemljo, ki je posebej primerna za razvoj semena v krepko sadiko. Semena za dobro kalitev potrebujejo stik z vlago, če želijo dobro kaliti. Zato zemljo po opravljenem delu tudi popršimo z vodo, najbolje s pršilko.

Najprej sejemo tiste vrste, ki potrebujejo daljši čas za kaljenje in rast. Med prvimi bosta tako paprika in jajčevec, ki potrebujeta 70 do 80 dni, da zrasteta v mlado sadiko, primerno za presajanje v vrt. Ko se jajčevcu in papriki razvijejo prvi listi, ju prepikiramo. Takrat ju iznad radiatorja premaknemo na okensko polico, kjer je malo manj toplote, okoli 20 stopinj C.

Naslednja sta na vrsti paradižnik in zelena, ki za razvoj v sadiko potrebujeta okoli 70 dni. Najkasnejši čas zanj je sredina marca. Paradižnik je potrebno prepikirati, ko se klicni listi postavijo v vodoravni položaj. Za najboljši uspeh pri ukoreninjenju je priporočljivo paradižnik pikirati nekoliko globje.

Zadnje so na vrsti solatnice, ki se lahko primerno razvijejo že v 40 dneh. Na začetku jim prija sobna temperatura (med 16 in 18 stopinj C), ko razvije 2 do 3 lističe, pa jih preselimo na hladnejše mesto, a naj imajo vsaj 8 in tja do 12 stopinj C.

