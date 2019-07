Z veliko zamudo pločnik Šmarjeta-Škofja vas

V teh dneh, najverjetneje pa še ta mesec, bodo gradbinci naposled zasadili prve lopate za ureditev nevarnega cestnega odseka med Šmarjeto in Škofjo vasjo. Gre za eno najnevarnejših cestnih povezav v našem delu regije, čeravno zadnja leta na njej ni bilo smrtnih primerov. So pa zato šolarji vsakodnevni uporabniki ceste, ki nima niti pločnika, kaj šele kolesarske steze, da bi lahko varneje – predvsem pa malce bolj proč od tovornjakov in ostalega tranzita – prišli vsaj do šolskega avtobusa.

Obnova ni zadoščala

Začetek gradbenih del so napovedovali za pomlad, a kakor je v naši državi že običaj, so napovedi eno, resničnost pa drugo. Če so bili lahko brez pločnika 35 let, bodo pa še tri mesece in pol, si je najbrž mislil kdo od pristojnih v državni direkciji za infrastrukturo. Gre namreč za državno cesto od Hudinje do Škofje vasi, katere kilometrski odsek so pred sedemnajstimi leti sicer obnovili, a je kljub temu daleč od sodobnih prometnovarnostnih standardov, saj se pešci in kolesarji tiščijo ob rob vozišča. Kaj pa pozimi, ko se tam nabere sneg?

Direkcija izbrala izvajalca

Upoštevajoč vse to in še dejstva, da bo urejanje cestišča povzročalo zastoje, ropotanje strojev pa se bo zavleklo v novo šolsko leto, pa so krajani, vajeni obljub in zamud, bržčas lahko zadovoljni. Na Mestni občini Celje so nam pojasnili, da jih je direkcija že obvestila o izbiri izvajalca tega državnega projekta. Ta bo obnovil približno kilometer dolg odsek, na obeh straneh bo postavil pločnik in kolesarsko stezo, celjsko podjetje Vodovod-kanalizacija pa bo obnovilo tisto, kar imajo napisano v nazivu družbe. »Na ovinku, kjer je križišče s Tumovo cesto, je predvideno krožišče, ki bo pripomoglo k izboljšanju prometne varnosti. MOC bo za rekonstrukcijo ceste iz proračuna primaknila 30 odstotkov potrebnih sredstev, financirala bo graditev pločnika, kolesarske steze in postavitev javne razsvetljave,« so še zapisali.

Dolga pogajanja z lastniki

MOC se je ves čas aktivno vključevala tudi v postopke odkupov zemljišč, za kar je prispevala polovico denarja. Spomnimo, da se je nekaj zamude nabralo tudi v teh postopkih, saj lastniki zemljišč svojih parcel ob načrtovani trasi niso želeli (kar tako) odstopiti, za kar so se pogajanja zavlekla (enako gre verjetno pričakovati tudi pri gradnji pločnika med Zadobrovo in Trnovljami, ki bo bržčas naslednji velik projekt).

Rekonstrukcija bo sicer stala približno 2,2 milijona evrov, najverjetneje pa še kakšen evro več. Razloge za zamudo pri začetku gradnje gre iskati v postopkih izbire izvajalca preko javnega razpisa. Vendarle naj bi najnujnejša dela končali še letos. Računajo, da jim bo za prihodnje leto ostalo le okoli dvajset odstotkov načrtovanih posegov.