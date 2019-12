Z novima stolpoma na Konjiški gori pobudniki vetrnih elektrarn merijo veter

Na Konjiški gori so pred dnevi postavili dva stolpa. Eden je v občini Vojnik, drugi v občini Slovenske Konjice. Namenjena sta opazovanju naravnih pojavov, naravnih virov in stanja okolja oz. krajše merjenju vetra.

Stolpa za merjenje vetra bosta na Konjiški gori predvidoma stala eno leto. V konjiškem podjetju Energo-maks energija, ki je tudi eden od predvidenih investitorjev, pa še ne znajo povedati, kdaj bi na Konjiški gori lahko postavili prvo vetrno elektrarno. Poudarjajo, da je to odvisno predvsem od dveh postopkov, ki tečeta – spremembe občinskega prostorskega načrta in celovite presoje vplivov na okolje.

Spomnimo: predvidenih je 12 mikro lokacij, kjer bi vetrnice lahko postavili. Znano pa je tudi osebno mnenje konjiškega župana Darka Ratajca, on pobudi investitorjev ni naklonjen. (Jure Mernik)

