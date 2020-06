Z novim koronavirusom okužena tudi zdravnica iz Zdravstvenega doma Slovenska Bistrica

V Sloveniji so okužbo z novim koronavirusom včeraj potrdili pri 15 ljudeh, kar 7 je zdravnikov. Med njimi je tudi zdravnica, ki je delno zaposlena v Zdravstvenem domu Slovenska Bistrica, delno pa v mariborskem zdravstvenem domu.

»Žal se tudi Zdravstveni dom Slovenska Bistrica ni izognil okužbi. Danes zjutraj nas je zaposlena obvestila, da je okužena s koronavirusom. Trenutno je v izolaciji, prav tako smo v samoizolacijo takoj napotili 4 zaposlene, ki so bili v tesnem kontaktu z omenjeno,« je povedala direktorica ZD Slovenska Bistrica, magistra Urška Sedmak.

V bistriškem zdravstvenem domu so o okužbi takoj obvestili epidemiologe in ustrezno ukrepali, ravnali so v skladu z navodili NIJZ in Ministrstva za zdravje. Naredili so vse potrebno za zaščito ostalih zaposlenih in pacientov. O okužbi je bila obveščena tudi občina ustanoviteljica.

Zdaj čakajo na rezultate testiranj

Direktorica dodaja, da zdaj čakajo na rezultate testiranj. Zdravnica je pri stikih s pacienti nosila ustrezno zaščitno opremo. Kljub temu so brise vzeli štirim zaposlenim, ki so bili v tesnem kontaktu z zdravnico, in pa 19-im, s katerimi je zaposlena imela nenevaren stik.

Zdravstveni dom normalno deluje

Zdravstveni dom Slovenska Bistrica sicer deluje normalno oz. po režimu, ki so ga vpeljali konec marca. Za obisk se je potrebno predhodno naročiti po telefonu. Vstop v dom pa je mogoč izključno preko triaže, kjer med drugim vsakemu izmerijo telesno temperaturo in povprašajo o stikih oz. možnostih okužbe.

Po podatkih Spletne strani COVID-19 sledilnik sta v občini Slovenska Bistrica na današnji dan 2 osebi okuženi z novim koronavirusom. (Bojana Petelinšek)