Z minulim letom je konjiški župan zadovoljen, bo znova kandidiral?

Z minulim letom je konjiški župan Miran Gorinšek zadovoljen. Sam pravi, da si ga bodo posebej zapomnili v Vrtcu Slovenske Konjice “Ne zgodi se pogosto, da bi istočasno gradili kar dva objekta. V novozgrajeni stavbi na Prevratu že poteka dejavnost. V pomladanskem času bo končana rekonstrukcija starega dela vrtca na tej lokaciji. Novi vrtec v Ločah vse bolj dobiva svojo končno podobo.” Med večjimi naložbami je omenil še začetek posodobitve pomožnega nogometnega stadiona na Dobravi in obnovo garderob v športni dvorani. Veseli ga tudi, da je v obnovljenem delu dvorca Trebnik začel delovati prvi razpršeni hotel v Sloveniji in da so uspeli povezati vse izpuste odpadne vode iz območja nekdanjega Konusa in jih preko novega kanalizacijskega omrežja pripeljati na centralno čistilno napravo.

Vsaj na glas o vnovični županski kandidaturi Gorinšek še ne razmišlja. Poudarja, da se bo letos še veliko dogajalo, do volitev pa je po njegovi oceni tudi še relativno daleč.

