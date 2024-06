Z junijem dražji vrtci

Celjski vrtci so z junijem dražji.

Mestni svetniki so na zadnji seji podprli višje cene vrtcev, ki so začele veljati s 1. junijem. Za prvo starostno obdobje je tako treba plačati 643,04 evra mesečno, kar je za 5,77 odstotka več od sedaj veljavne cene. Za drugo starostno obdobje pa je treba odšteti 458,66 evra, kar je 0,77 odstotka več kot doslej.

Kot je na seji povedala višja svetovalka na celjski občini Sandra Stajnko Maček, bo v kombiniranem oddelku oskrbnina znašala 501,66 evra mesečno in bo višja za 2,39 odstotka. Cena oskrbnine v razvojem oddelku pa se bo zvišala za 3,22 odstotka, na 1259,80 evra.

Cene enake od februarja lani

Da bi uravnovesili obremenitve plačil staršev, je celjska občina olajšavo za otroke v oddelku prvega starostnega obdobja zvišala s 6,8 odstotka na osem odstotkov. Za otroke drugega starostnega obdobja je občina olajšavo znižala s 3,46 odstotka na tri odstotke, enako olajšavo pa je določila tudi v starostno kombiniranem oddelku, ki trenutno znaša 3,27 odstotka.

V oddelku prvega starostnega obdobja bodo morali starši tako plačati od 59,16 evra do 455,53 evra, odvisno od njihove uvrstitve v dohodkovne razrede. Najvišji delež staršev, in sicer 19 odstotkov, je uvrščen v peti dohodkovni razred, kar pomeni, da bodo ti starši mesečno za vrtec plačali 254,39 evra, kar je 10,74 evra več kot sedaj.

V oddelku drugega starostnega obdobja bodo starši za vrtec odšteli 191,31 evra mesečno oz. 2,36 evra več kot doslej, v kombiniranemu oddelku pa se bo cena zvišala za 5,45 evra, torej na 209,24 evra mesečno.

Po besedah Sandre Stajnko Maček so višje cene vrtcev posledica rasti stroškov živil, materiala in storitev ter dela. Nazadnje so bile spremenjene februarja lani.